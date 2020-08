"Non abbiamo niente, non sappiamo come andare avanti": carabinieri aiutano coppia di anziani in difficoltà

Tutto è nato dalla segnalazione di un passante: in strada c’era una donna anziana, che piangeva. I carabinieri l’hanno soccorsa e hanno scoperto una situazione di tragica solitudine e povertà, a cui hanno cercato di porre rimedio.

È successo ieri sera a Orbassano (Torino), dove in piazza Vittorio è intervenuta una pattuglia dei militari dopo essere stato allertati da un cittadino sulla presenza di una donna di 85 anni, in preda a un pianto disperato e in stato confusionale.

I carabinieri l’hanno riaccompagnata a casa e lì hanno trovato il marito disabile che l’aspettava. La donna ha raccontato ai militari di non essere stata in grado di fare la spesa. L’anziana coppia vive sola, senza il supporto dei familiari. "Non abbiamo niente - hanno detto i due - e non sappiamo più come andare avanti. Nessuno ci aiuta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri, vedendo l'indigenza ed il disagio in cui marito e moglie versavano, hanno deciso di acquistare generi di prima necessità per i due anziani, ricevendo apprezzamenti per il gesto di generosità. I militari hanno poi segnalato la vicenda ai servizi sociali per i provvedimenti del caso.