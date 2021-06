Carl Nassib, il primo giocatore di football in attività che annuncia di essere gay

Il difensore di linea dei Las Vegas Raiders Carl Nassib è il primo giocatore attivo nella storia della Nfl, la National Football League, ad annunciare di essere gay. Lo ha fatto con un post sul suo profilo Instagram: "Che succede gente. Sono a casa mia a West Chester, in Pennsylvania. Volevo solo prendermi un attimo per dire che sono gay. Era da un po' che avevo intenzione di farlo, ma finalmente mi sento a mio agio e posso togliermi questo peso di dosso. Ho davvero la vita migliore, la famiglia, gli amici e il lavoro migliori che un ragazzo possa chiedere".

Il primo giocatore a dichiararsi gay in Nfl: Carl Nassib e il suo coming out

"Mi auguro che un giorno video come questi e tutto il processo del coming out non siano più necessari", ha aggiunto. Nassib ha sottolineato di essere una persona riservata ma di aver deciso di farlo, usando la sua visibilità, per promuovere la cultura aperta, inclusiva e che rispetti tutte le differenze. Per questo ha anche annunciato una donazione in favore del progetto Trevor, un'organizzazione che aiuta i giovani lgbtq negli Stati Uniti, molto attiva nei servizi di prevenzione al suicidio. Sul post di Instagram, la sua squadra, i Raiders, ha twittato un'emoji a forma di cuore (con i suoi colori argento e nero), mostrando così il suo supporto. Nassib, 28 anni, sta entrando nella sua sesta stagione Nfl, la seconda con i Raiders.