Carro armato dell’esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline

Nello scoppio e nel crollo del manufatto in cui si trovavano sono morti diversi animali. L’incidente a Vivaro, in provincia di Pordenone

Un carro armato dell'esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro, ha sbagliato la mira e ha centrato un allevamento di galline. È successo a Vivaro, in provincia di Pordenone, e sul caso, sui cui indagano i carabinieri, la Procura ha aperto un'inchiesta.

Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di ieri il mezzo stava eseguendo un'esercitazione notturna della Brigata Pozzuolo del Friuli, in cui erano impegnati congiuntamente il Genova Cavalleria e il Lagunari di Venezia, in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Celline.

I militari sono si sarebbero accorti immediatamente dell'errore poiché il colpo non ha innescato alcun incendio. I titolari dell'azienda agricola hanno scoperto questa mattina cosa era successo, entrando nel capannone: numerose galline sono morte nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che le ospitava, alla periferia del paese.

Inizialmente i titolari dell'allevamento non sono riusciti a spiegarsi come poteva aver provocato il danno al capannone e la morte dei loro animali. Si sono rivolti ai carabinieri della compagnia di Spilimbergo per chiedere il loro intervento. I militari dell'Arma, che erano stati informati dell'esercitazione notturna, hanno collegato gli elementi.

I carri armati impegnati nell'esercitazione sono stati posto sotto sequestro. Le indagini della Procura di Pordenone dovranno chiarire perché il "blindo centauro" ha sparato in direzione del centro abitato, visto che l'area riservata ai tiri si trova nella direzione opposta.