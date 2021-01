Il paesino siciliano di Sambuca è diventato il paradiso degli stranieri. Perché, racconta oggi La Stampa, le case in vendita a un euro hanno attirato acquirenti da tutto il mondo. E così questo borgo di 5.876 abitanti nella Sicilia meridionale, a novanta chilometri da Agrigento e a diciotto dal mare, sta vivendo un percorso di rinascita reale, grazie al dinamismo dell’amministrazione e alla comunità che è cresciuta intorno al progetto. "Abbiamo già aggiudicato diciassette immobili di proprietà del Comune e altri 15 sono stati messi a bando – dice il sindaco Leo Ciaccio – ma la cosa più interessante è che abbiamo fatto da volano ad altri investimenti".

L’ ultima a prendere casa qui è stata Lorraine Bracco, l’attrice americana dei "Soprano" e di "Quei bravi ragazzi". E si è mossa anche Its for Sicily, società con base a Londra che punta a fare da tramite tra il patrimonio dei borghi siciliani (e più estesamente italiani) e acquirenti nordeuropei che – soprattutto in questi tempi di pandemia e di forzata reclusione – vedono come un sogno la possibilità di una casa nel Mediterraneo da comprare con pochi spiccioli. Sambuca è tra i borghi che hanno aderito all’iniziativa. Tra i fondatori della società Sebastiano Missineo, che in Sicilia un paio di giunte fa ha fatto l’assessore regionale ai Beni culturali.