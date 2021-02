Lascia il cellulare al figlio di 7 anni: arriva un conto da 2.700 euro

La brutta avventura vissuta da una mamma in Germania: per fortuna, grazie ad un ente che tutela i consumatori, la maggior parte del debito è stato ritirato

Mai lasciare il cellulare nelle mani di un bambino senza controllarlo, soprattutto se il dispositivo è collegato al nostra carta di credito. Una lezione ha imparato sulla sua pelle una mamma tedesca, che ha visto sparire dal suo conto in banca la bellezza di 2.753,91 euro.

Come spiega il quotidiano Berliner Morgenpost, la donna aveva concesso al figlio di 7 anni di giocare online con il suo smartphone, dandogli anche una piccola quantità di denaro da poter spendere per le app. Aveva però dimenticato il collegamento diretto con il conto corrente bancario. A raccontare la storia, in vista del Safer Internet Day 2021, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, è stato il centro di consulenza per i consumatori nello stato della Bassa Sassonia, in Germania.

Kathrin Koerber, esperta legale presso l'ente statale per la tutela dei consumatori, ha affermato che la legge tedesca consente ai bambini di fare acquisti senza il permesso dei genitori solo entro i limiti della loro paghetta. A seguito di una lettera inviata all'azienda per suo conto, la maggior parte del debito della madre - 2.654,31 euro - è stato ritirato, ha aggiunto Koerber. Il Safer Internet Day, che cade il 9 febbraio, è un evento annuale per sensibilizzare su temi come il cyberbullismo, i social network e l'identità digitale.