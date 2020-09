Cervo ferito scappa dai cacciatori ed entra in città: qui trova qualcuno di davvero speciale che lo salva

Ferito ma ancora con le forze di fuggire da quei cacciatori che lo stavano inseguendo: ha scatenato la polemica in Francia un video diffuso sui social dall'associazione animalista anti-caccia Ava che mostra l'intervento degli attivisti a supporto dell'animale impedendo che i cacciatori, con cani al seguito, gli sparassero.

Le immagini, girate lo scorso 19 settembre vicino a un cantiere nella città di Compiègne, a nord di Parigi, sono strazianti: il cervo a un certo punto è a terra, esausto, terrorizzato per quello che gli sta accadendo. Secondo quanto riferito dal collettivo Ava, l'animale è rimasto disteso per almeno 3 ore per recuperare le energie dopo l'insguimento, prima di scomparire nei boschi.

