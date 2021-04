Il cervo sfonda il finestrino e finisce sul bambino che dorme: paura sullo scuolabus

Attimi di paura nella contea di Powhatan, in Virginia, Stati Uniti.Un cervo ha sfondato il parabrezza di uno scuolabus in corsa finendo contro un bambino che in quel momento stava dormendo sul suo sedile. Nessuno si è fatto male, anche grazie alla prontezza dell’autista che è riuscito ad accostare ha evitato il peggio.

Illeso il giovane alunno - che dormiva con la schiena piegata in avanti, per sua fortuna, e ha evitato quasi completamente l'impatto con l'animale - e anche il cervo della Virginia non ha riportato conseguenze gravi. In pochi pochi istanti il cervo è fuggito dalla porta anteriore del veicolo, subito aperta dall'autista. L’incidente è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza dello scuolabus.