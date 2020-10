Record di contagi in Inghilterra, disposta la cintura sanitaria a Manchester

Il Regno Unito ha registrato un nuovo record di contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore nel Paese si contano 21.331 contagi, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Purtroppo si registrano anche 241 decessi di pazienti affetti da Covid-19, di cui 213 in Inghilterra, 15 in Scozia, 10 in Galles e tre in Irlanda del Nord.

Il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato che la zona di Greater Manchester (oltre 2,8 milioni di abitanti) passerà al livello 3 di allerta con misure anti-Covid più severe. La misura, che sarà presentata giovedì in Parlamento ed entrerà in vigore a mezzanotte, prevede la chiusura di pub e bar a meno che non servano pasti completi, vietati gli incontri in casa con amici e sconsigliati viaggi da e per Manchester.

Negli ultimi dieci giorni il governo aveva cercato di raggiungere un accordo con gli amministratori locali della contea di Greater Manchester e le prossime regioni potrebbero essere lo South Yorkshire, West Yorkshire, Nottinghamshire e North East.