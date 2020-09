Il cigno che insegna a una donna come si mette la mascherina

Quante volte in questi mesi ci siamo sentiti dire di indossare la mascherina. Eppure in molti ancora con seguono questo semplice consiglio capace di ridurre la diffusione del Coronavirus. Un gesto semplice che però può salvare delle vite. Se in Italia c'è una percentuale bassa di cosiddetti “negazionisti” ma il contagio sembra aver comunque rallentato la sua corsa, all'estero la Covid continua ad avanzare indisturbato da mesi. È il caso della Francia dove nell'ultima giornata si è arrivati alla cifra record di 10mila contagiati. In soccorso dei francesi è arrivato un insospettabile animale. Una sorta di eroe pennuto capace di far cambiare le abitudini ai francesi che lo incontrano.

Il cigno che fa indossa la mascherina

Il protagonista è un cigno in un parco per animali francese. È diventato virale in queste ore sul web un video che riprende l'animale che riesce a far indossare la mascherina a una visitatrice. A pensarci così a mente fredde sembra essere impossibile e invece l'animale è riuscito dove tanti governanti hanno fallito finora. L'ha fatto in realtà con una “prova di forza” ma è riuscito a raggiungere l'obiettivo. Tutto è cominciato quando la donna si è avvicinata allo stagno dove c'era il pennuto. La donna voleva guardarlo da vicino, giocarci ma l'intenzione dell'animale invece era maggiormente securitaria. La visitatrice aveva, infatti, la mascherina abbassata sotto al mento, la classica posizione che ci troviamo a vedere anche dalle nostre parti. Un modo di indossare la mascherina assolutamente inutile che il cigno non poteva tollerare. Così quando ha avuto la donna a tiro di becco è riuscito a prendere la mascherina, tirarla un po' e farla calzare sulla bocca e il naso alla visitatrice.

Un colpo felino che poco si addice alla sua natura ma che è riuscito a garantirgli la buona riuscita del suo intento. La donna spaventata si è lanciata all'indietro convinta che l'animale volesse aggredirla ma in realtà il cigno aveva raggiunto il suo obiettivo. Basta visitatori senza la mascherina indossata nel modo giusto. Da oggi in poi, chiunque voglia avvicinarsi a lui sa bene come deve comportarsi e che deve rispettare le regole. Il video è arrivato rapidamente ovunque ed è stato condiviso e visto da migliaia di persone anche negli Stati Uniti dopo la condivisione anche su Youtube. Qualcuno ha subito battezzato il cigno come il preferito del dottor Anthony Fauci, consulente per l'emergenza Covid alla Casa Bianca, che tanto ha dovuto lottare con lo stesso presidente Donald Trump per farli capire la gravità dell'emergenza che si stavano trovando ad affrontare.