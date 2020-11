"Troppi morti: a Milano cremiamo solo i residenti"

L'ordinanza del comune sul cimitero di Lambrate: i tempi di attesa sono superiori ai cinque giorni e chi muore in città senza essere residente non sarà più cremato

Il forno crematorio del cimitero di Lambrate a Milano da domani sospenderà il servizio per i defunti non residenti in città. Il Corriere della Sera spiega che la media pre-coronavirus era di 46 decessi al giorno mentre oggi "si sta registrando una crescente mortalità anche con picchi superiori a 80 casi al giorno in città", come si scrive nell'ordinanza del comune. Per questo i tempi di attesa sono superiori ai cinque giorni e chi muore a Milano senza essere residente non sarà più cremato (ma la sepoltura della salma sarà esentata dalle tariffe comunali normalmente applicate sul servizio).