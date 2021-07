A Bari il sindaco più amato, Catania in fondo alla classifica: crolla Raggi, bocciato anche Sala

I sindaci delle grandi città del Sud sono alle prese con conti in dissesto e paralisi amministrative. In difficoltà i primi cittadini nelle metropoli

Crolla il gradimento della sindaca di Roma Virginia Raggi ormai al 94esimo posto nella classifica dei 105 sindaci delle grandi città. Ma anche il sindaco di Milano Beppe Sala vede la sua prima bocciatura nella tradizionale indagine annuale 'Governance Poll', effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata oggi.

I sindaci delle grandi città del Sud sono alle prese con conti in dissesto e paralisi amministrative: agli ultimi tre posti della graduatoria delle 105 città capoluogo ci sono infatti Salvo Pogliese (Catania, 30 per cento dei consensi), Luigi De Magistris (Napoli, 35 per cento) e Leoluca Orlando (Palermo 39 per cento).

Nelle metropoli salvi con una sufficienza risicata Dario Nardella (Firenze 57 per cento) e Virginio Merola (Bologna, 54,6 per cento), bocciati invece Beppe Sala (Milano) per la prima volta sotto al 50 per cento occupando l'81mo posto (-2,7 per cento), mentre le sindache Cinque Stelle Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino (Torino) coabitano alla casella numero 94 con il 43 per cento di gradimento, con la Raggi che cala del 24,2 per cento e l'Appendino dell'11,6 per cento.

? Il @sole24ore ha pubblicato il Governance poll 2021: il sindaco di un comune capoluogo più apprezzato d'Italia oggi risulta essere Antonio Decaro (Bari, CSX), seguito da Luigi Brugnaro (Venezia, CDX), Giorgio Gori (Bergamo, CSX) e Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, CDX) pic.twitter.com/awouSzkbhD — YouTrend (@you_trend) July 5, 2021

Quanto alla classifica assoluta è il sindaco di Bari Antonio Decaro il primo cittadino che raccoglie più consensi, seguito da Luigi Brugnaro (Venezia) al 62% dei consensi davanti a Giorgio Gori (Bergamo) ex aequo con Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) al 61%. Il logorio amministrativo ha colpito in pieno Federico Pizzarotti (Parma, 97° posto) allontanandolo dalle prime posizioni occupate qualche anno fa ma non intacca Clemente Mastella (Benevento) che arriva alla fine del primo mandato da sindaco con un solido 59,5%.

La classifica dei governatori

Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari. Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, PD) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e scalza Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Nella top five dei governatori, al quarto posto il presidente della Liguria Giovanni Toti (centrodestra) al 56% e al quinto posto Alberto Cirio (Piemonte, centrodestra) al 52,5%.

Chi migliora molto è il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che nel 2020 era relegato all'ultimo posto con un modesto 31%: quest’anno il gradimento del governatore è cresciuto al 43% dei cittadini intervistati, portandolo in quattordicesima posizione.