Claudia Acciarino, morta durante un'escursione: è caduta in un burrone

Quando nella serata di giovedì i soccorritori sono riusciti a trovarla dopo ore di ricerche sui monti Lepini, per Claudia Acciarino non c'era più nulla da fare. La 36enne romana, residente nella zona del Quadraro, aveva lanciato un allarme dopo essersi persa, ma purtroppo, non è servito: la caduta in un dirupo di circa 200 metri con pendenza del 40% è stata fatale. Sul caso la Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sia per ricostruire la vicenda, ma anche valutare anche la tempistica e l'organizzazione dei soccorsi.

Come spiega Lorenzo Nicolini su RomaToday, i carabinieri della compagnia di Colleferro stanno svolgendo accertamenti al riguardo: quel che finora appare chiaro a chi indaga è che Claudia Acciarino era sola a Pian della Faggetta, e nonostante avesse già fatto escursioni come racconta il suo profilo Facebook era senza indumenti pesanti. Alle 16.20 però ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. Fore era già finita nel dirupo.

Il suo smartphone è stato geolocalizzato in un burrone, ma le condizioni meteo avrebbero rallentato l'arrivo dei soccorritori, tanto che anche uno dei vigili del fuoco è scivolato ed è rimasto ferito. Intorno alle ore 20, grazie all'ausilio dell'elicottero, sono iniziata le operazioni di recupero, ma all'arrivo dei soccorritori, Claudia era già morta.