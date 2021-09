Pomeriggio folle quello di ieri in un supermercato di Cornaredo, comune della città metropolitana di Milano, teatro dello "spettacolo" di un uomo di 35 anni poi finito in manette con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e minacce. Il suo "show", stando a quanto ricostruito dai carabinieri, è iniziato verso le 19. Improvvisamente, senza alcun motivo, il 35enne si sarebbe sfilato la maglietta e avrebbe iniziato a sputare contro gli altri clienti, insultandoli e minacciandoli e sventolando la t-shirt in aria.

Cliente si spoglia e sputa addosso a tutti al supermercato

I testimoni hanno subito allertato i carabinieri, scrive MilanoToday. All'arrivo degli agenti, l'uomo ha continuato a dare in escandescenze e ha sputato addosso anche agli uomini in divisa, cercando di aggredirli. Alla fine, non senza fatica, i carabinieri sono riusciti a bloccare e ammanettare il 35enne, che ha numerosissimi precedenti per furti, droga e rapina. Fortunatamente, nonostante gli attimi di tensione, nessuno è rimasto ferito.