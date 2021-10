Medico firma le esenzioni al vaccino: i No vax arrivano da tutta Italia

Decine di persone in fila per entrare dal medico di lunedì mattina. Nulla di strano se non fosse che lo studio in questione è quello del dottor Giuseppe Delicati a Borgaro Torinese, dove arrivano da tutta Italia i cittadini che vogliono ottenere l'esenzione dal vaccino anti-covid.

Come riporta La Stampa, alle 11 di mattina vi erano giù decine di persone, oltre 60: uomini e donne, anche giovani, tutti in coda per essere esentati dalla vaccinazione, tutti disposti a pagare tra i 20 e i 100 euro.

''Si tratta di una cifra simbolica'' ha raccontato una donna in coda, dove si trovava insieme a persone provenienti da tutta Italia e i mutuati. Il meccanismo è ben oliato, prima vengono visitati i pazienti del dottor Delicati, poi tocca a quelli giunti a Borgaro per l'esenzione.

Nel frattempo va avanti l’indagine da parte della Procura di Ivrea: al momento non ci sono persone inscritte nel registro degli indagati, ma si lavora sui reati contro la pubblica amministrazione. L'indagine prosegue in due direzioni: la prima perché il dottor Delicati non è un medico vaccinatore e quindi non potrebbe rilasciare gli esoneri; la seconda volta ad esaminare tutti i certificati che i carabinieri dei Nas avevano sequestrato, fuori dallo studio, a metà settembre. A portare i Nas in via Roma a Borgaro era stata una segnalazione dell’Asl To4, che a sua volta aveva ricevuto da dirigenti di istituti scolastici.