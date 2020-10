Il sospetto contagio al comizio di Salvini

Repubblica Roma racconta oggi che nelle ultime 24 ore Latina sono stati registrati 73 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 in 19 Comuni pontini. Mai così male neppure all’inizio della pandemia. E adesso c’è pure un altro problema.

A finire in ospedale, tra gli altri, è stato l'organizzatore della manifestazione elettorale a Terracina a cui, per sostenere il proprio candidato alle elezioni amministrative, è intervenuto Matteo Salvini. A quell'appuntamento avevano partecipato centinaia di persone e per questo l'Asl teme possa emergere nei prossimi giorni un maxi cluster. «Stiamo valutando l'ipotesi di aprire dei drive-in a Terracina. Forse già martedì», spiegano fonti sanitarie autorevoli. Il boom di contagi in provincia di Latina al momento non ha però un perché e tale aspetto crea le maggiori inquietudini all'Azienda sanitaria. Ci sono tanti mini focolai in centri piccoli e grandi del territorio, tutti di tipo familiare o lavorativo, e l'Asl sta faticando a ricostruire tutti i link. Feste, battesimi, comunioni, aziende: tutti veicoli del virus. Ieri, nell'ultimo bollettino diffuso, sono stati contati 6 nuovi contagiati ad Aprilia, 8 a Cisterna di Latina, uno a Cori, uno a Fondi, 2 a Formia, 4 a Itri, uno a Minturno, uno a Monte San Biagio, uno a Pontinia, 2 a Priverno, uno a Roccagorga, 4 a Sabaudia, 4 a San Felice Circeo, uno a Sermoneta, 2 a Sezze, 2 a Sonnino, uno a Spigno Saturnia, 6 a Terracina e ben 25 a Latina. «L'aumento è preoccupante - ha affermato il direttore generale dell'Asl, Giorgio Casati - e in questo momento, fino a quando non ci sarà un quadro chiaro, invito a uscire solo in caso di necessità e a evitare le uscite superflue».

Per la provincia di Latina si sta del resto pensando a dei mini lockdown. I contagi dall’inizio della pandemia hanno toccato quota 1.369, vi sono stati 39 decessi e al momento i positivi sono 675, dei quali 587 in isolamento domiciliare e 88 in ospedale. E proprio negli ospedali la situazione sta peggiorando. Sono nove le classi in quarantena, tra scuole medie e liceo classico, ma contagi tra i bambini sono stati rilevati anche in piccoli centri come Sonnino, Itri e Monte San Biagio.