Concorso per 1.512 posti al Comune di Roma: tutti i bandi e le informazioni

Ci sono i bandi: super concorso al Comune di Roma 1512 i posti, tutte le informazioni. Da oggi sabato 8 agosto, i candidati hanno 45 giorni di tempo per rispondere presentando la propria domanda e seguendo le indicazioni pubblicate sul sito. Sono passati già dieci anni dall'ultima procedura, risalente al 2010, e il Comune di Roma torna ad assumere personale.

Sono undici le procedure per un totale di 1512 posizioni aperte, di cui il 30% riservato a chi già presta servizio presso l'ente. Architetti, ingegneri, psicologi, assistenti sociali, avvocati sono alcune delle figure richieste. "L'opera di ricostruzione della macchina amministrativa di Roma Capitale è stata poderosa, senza precedenti, grazie alla programmazione di profonde azioni strutturali e alla forte volontà politica di Virginia Raggi - ha commentato l'assessore al Personale Antonio De Santis - finalmente rimettiamo il lavoro al centro, valorizzandolo e rendendolo il vero carburante per rafforzare i servizi a beneficio dei cittadini".

Concorso Comune Roma 2020

''È stato pubblicato il nuovo bando di Roma Capitale con le nuove procedure concorsuali per un totale di 1.470 posti che copriranno diversi profili professionali del personale non dirigente e 42 posti per dirigenti. Poniamo un nuovo tassello nel percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione capitolina, programmando il futuro per rafforzare i servizi ai cittadini''. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. ''L'innovazione è al centro del nuovo concorso. Viene attivata una nuova figura professionale, il 'Funzionario Servizi Tecnici (D1)' che nasce con l'obiettivo di implementare la programmazione e la progettazione delle opere pubbliche, di riqualificazione urbana e ambientale. Inoltre, questa nuova figura sarà responsabile di monitorare le fasi di progettazione, esecuzione, collaudo e manutenzione. L'inserimento di 100 persone in un altro nuovo profilo professionale, 'Istruttore Servizi Informatici e Telematici (C1)', contribuirà ad allineare la macchina amministrativa capitolina ai bisogni di modernizzazione, soprattutto in relazione alle nuove tecnologie e ai processi di digitalizzazione, che caratterizzano le Pubbliche amministrazioni. Grazie ai nuovi dirigenti (42), sarà inoltre possibile ottimizzare le procedure relative ai bandi di gara: dopo anni di immobilismo, si rischiava di scontare la carenza di nuovo personale dirigente''.''Pensionamenti e blocco del turn over avevano rallentato per anni numerosi processi, impattando sui servizi. Abbiamo radicalmente invertito la rotta, colmando lacune strutturali grazie al lavoro dell'Assessore al Personale Antonio De Santis. Per assicurare ricambio generazionale si è investito su di un solido disegno strategico, con l'assunzione tra il 2016 e il 2020 di 6mila persone nei vari settori: personale amministrativo, maestre e insegnanti, agenti di Polizia Locale, tecnici e giardinieri. Immettere nuovo personale e quindi nuova linfa vitale negli uffici influisce positivamente sui servizi e quindi sulla qualità della vita dei cittadini. E' la direzione che abbiamo intrapreso sin dal nostro insediamento, puntando sempre su un mix equilibrato tra diritti e innovazione''.

Di seguito tutte le figure richieste nei tre bandi.

Bando Comune Roma 2020 Dirigenti

– 32 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo – Codice concorso CUDA/RM 2). Requisiti: Laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio

– 10 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Tecnico – Codice concorso CUDT/RM. Requisiti: Laurea magistrale (LM) in Ingegneria civile, Architettura, (…) titolo di Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere

Bando Comune Roma 2020 Funzionari (categoria D)

– 100 posti Funzionario Amministrativo, cat. D – posizione economica D1. Requisiti: Laurea (L), Diploma di laurea (DL), Laurea Magistrale (LM); Laurea Specialistica (LS)

– 80 posti Funzionario Servizi Tecnici, cat. D – posizione economica D1. Requisiti: Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell’architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale ovvero Diploma di laurea (DL) in: Ingegneria civile; Ingegneria edile; Architettura; Ingegneria edile-architettura; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale e urbanistica; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Urbanistica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente, nonché essere in possesso, altresì, del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore o Ingegnere, corrispondente al titolo di studio di cui si risulta in possesso;

– 80 posti Funzionario Educativo Scolastico, cat. D – posizione economica D1. Requisiti: Diploma di Laurea conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. 509/1999 (cosiddetto “vecchio ordinamento”) e precisamente Diploma di Laurea in Pedagogia , Scienze dell’Educazione, Psicologia; Lauree specialistiche o Lauree magistrali (nuovo ordinamento): 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi , 58/S Psicologia , 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua , 87/S Scienze pedagogiche, LM-51 Psicologia , LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi , LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze Pedagogiche, LM-85 bis Laurea in Scienze della Formazione Primaria, LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education; L aurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi: 18 (Scienze dell’Educazione e della Formazione), 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche); Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: L-19 (Scienze dell’Educazione e della Formazione), L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente

– 140 posti Funzionario Assistente Sociale, cat. D – posizione economica D1. Requisiti: essere in possesso del titolo di Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale.

– 20 posti Funzionario Avvocato, cat. D – posizione economica D. Requisiti: Diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza o titoli equiparati secondo la normativa vigente, nonché Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.

Bando Comune Roma 2020 Istruttori (categoria C)

– 250 posti Istruttore Amministrativo, cat. C – posizione economica C1. Requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria

– 200 posti Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, cat. C – posizione economica C1. Requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di: geometra, perito industriale edile, Costruzione, Ambiente e Territorio, o altro diploma equivalente che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

– 100 posti Istruttore Servizi Informatici e Telematici, cat. C – posizione economica C1. Requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di: ragioniere programmatore, perito informatico, perito industriale, perito tecnico in grafica e comunicazione o altro diploma equivalente a indirizzo informatico che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

- 500 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Vigilanza- Codice concorso CUIP/RM

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su RomaToday tutte le informazioni utili e i bandi da scaricare.