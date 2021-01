"Conte ha proposto a Maria Elena Boschi il ministero della Giustizia"

In un retroscena a firma di Maria Teresa Meli pubblicato oggi dal Corriere della Sera parla Matteo Renzi, che ieri durante il suo discorso al Senato ha accusato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte di avergli offerto un incarico per chiudere la crisi. Secondo l'articolo il leader di Italia Viva ha parlato alla buvette del Senato, quando, con Francesco Bonifazi e qualche altro amico, dopo aver detto no al centrodestra che gli aveva proposto di votare contro la fiducia, ha tratteggiato un ritratto non proprio lusinghiero del premier: "Sono mesi — racconta — che chiedo a Conte di fare un governo nuovo e di alto profilo e lui sapete come mi ha risposto le ultime volte? Offrendomi poltrone".

«A me — prosegue con il suo racconto — dice: “Vuoi l’Onu?”. Io gli rispondo: “Guarda che è la Nato, non l’Onu, e comunque no grazie”. Alla Boschi, la più trattativista di noi, quando va da lui da sola offre il ministero di Bonafede, la Giustizia. Lei gli dice: “Guarda che sono plurindagata” . “Che c’entra, lo sono stato pure io”, le risponde Conte. Insomma era convinto che facendo un po’ di mercato e offrendo qualche poltrona, come sta facendo adesso, tutto si sarebbe risolto. Uno spettacolo indecoroso».

Intanto ieri Riccardo Nencini, che con il simbolo del Partito Socialista Italiano ha consentito la nascita del gruppo di Iv al Senato, ha votato la fiducia al governo Conte consentendogli di arrivare a quota 156 voti.