Le dichiarazioni dei redditi del governo: Conte perde un milione di euro

Il Tempo pubblica oggi un articolo a firma di Fosca Bincher, pseudonimo del direttore Franco Bechis, nel quale si scandagliano le dichiarazioni dei redditi dei membri del governo e si scopre così che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha perso un milione di euro rispetto all'anno precedente. La più ricca dell'esecutivo è attualmente la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Conte ha denunciato un reddito complessivo di 205.048 euro contro quello dell’anno precedente di 1.207.391 euro.

Sui 205.048 euro dichiarati Conte paga 61.314 euro di tasse, che rappresentano il 29,9% di quanto dichiarato. Non è una grande aliquota fiscale, ma sul suo reddito scattano deduzioni piuttosto importanti, che lo riducono del 22,7%. Il premier ha diritto a una deduzione di 2.327 euro per l’abitazione principale, a cui aggiunge 44.247 euro di «oneri deducibili» che però non vengono specificati.

La cifra è importante ed è probabilmente spiegabile con l’assegno di mantenimento all’ex coniuge, essendo il premier separato dall’ex moglie nonché madre di suo figlio Valentina Fico. Il reddito che resta tassabile è dunque di 158.474 euro annui, e il prelievo effettuato sale allora al 38,69%.