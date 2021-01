Il contratto da mezzo miliardo di Messi che ha mandato in rovina il Barcellona

Un contratto a dir poco faraonico da oltre mezzo miliardo di euro, 555.237.619 euro lordi per la precisione: questo sarebbe lo stipendio percepito in quattro anni dalla stella del Barcellona Lionel Messi. A svelare la cifra monstre in esclusiva è stato il quotidiano 'El Mundo', che mostra una fotocopia del contratto dell'attaccante argentino. Contratto tanto pesante da essere tra le principali cause dei problemi economici del club.

La cifra viene percepita da Messi tra il 2017/2018 e l'attuale stagione fino alla sua scadenza, il 30 giugno. Gli emolumenti sono la somma di uno stipendio fisso, diritti di immagine, una serie di bonus multimilionari inediti, indennità e una serie di variabili dipendenti da vari obiettivi.

Una cifra di quasi 139 milioni a stagione lordi, tra fisso e variabile, con due "premi": uno alla firma da oltre 115 milioni, e uno per la fedeltà da quasi 80 milioni. Il "10" del Barça si è già assicurato il 92% del contratto, nonostante le battute d'arresto della squadra nelle ultime stagioni in Champions League. Una fuga di notizie che potrebbe mettere ulteriormente in crisi il delicato rapporto tra l'argentino e i blaugrana e che potrebbe essere avvenuta perché qualcuno ha interesse a far pesare il tremendo impatto economico che il contratto di Messi ha avuto sulle casse del Barca che ha annunciato debiti superiori al miliardo di euro.

Il Barcellona: "Intraprenderemo azioni legali"

Alla luce delle informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo, in merito al contratto professionale firmato tra l'FC Barcelona e il giocatore Lionel Messi, il club blaugrana "si rammarica della sua pubblicazione dato che si tratta di un documento privato regolato dal principio di riservatezza tra le parti", spiega il Barcellona in una nota ufficiale.

"L'FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo, per qualsiasi danno che possa essere causato a seguito di questa pubblicazione", prosegue la nota. "L'FC Barcelona esprime il suo assoluto sostegno a Lionel Messi, soprattutto di fronte a qualsiasi tentativo di screditare la sua immagine e di danneggiare il suo rapporto con la società in cui ha lavorato per diventare il miglior giocatore del mondo e nella storia del calcio".