Si conobbero dai balconi durante il lockdown: i nuovi Romeo e Giulietta si sposano

Arriva dall'Italia una storia d'amore degna del capolavoro di William Shakespeare, “Romeo e Giulietta”. Come per gli amanti di Verona anche stavolta un balcone ha recitato un ruolo fondamentale. Durante il lockdown c'è chi ha cantato, chi ha urlato, chi addirittura si è messo a fare jogging sul balcone. Due giovani italiani si sono conosciuti e innamorati e adesso il loro amore scrive una nuova pagina. Si sposeranno Paola Agnelli e Michele D'Alpaos, una 40enne e un 38enne proprio di Verona che durante la fase più dura dell'emergenza Coronavirus si sono conosciuti dal balcone delle loro rispettive abitazioni. Tutto è partito grazie a uno dei vari “concerti” improvvisati che venivano organizzati durante il lockdown. Decine di persone si davano appuntamento a un orario preciso per cantare insieme dai balconi e provare a scacciare così la tristezza dell'isolamento.

Il primo incontro dai balconi

Così successe che i due si conobbero in un appuntamento dato alle 18 di uno dei giorni dei mesi d'isolamento. Da allora tra loro è scoccato l'amore che verrà coronato con il matrimonio. I due hanno, infatti, deciso di sposarsi prossimamente. I due innamorati non hanno ancora scelto la data ma stanno già cominciando a organizzare le nozze. E logicamente non può che tornare il tema del balcone tanto caro allo scrittore inglese e agli italiani durante il lockdown. I due hanno infatti scelto di convolare a nozze con una cerimonia da realizzare proprio sulla terrazza dell'edificio. “Ci sposiamo assolutamente e tutto quello che dobbiamo fare è fissare la data. Stiamo considerando una cerimonia sulla grande terrazza sul tetto del mio edificio, il che avrebbe senso visto che ci siamo incontrati sui nostri balconi”. Queste le parole della coppia che devono ringraziare la sorella di Paola per il loro incontro. Il vicinato si era dato appuntamento proprio per ascoltare Lisa che suonava il violino.

La loro canzone

La canzone del loro amore è stata “We are the champions” dei Queen che la violinista ha suonato dal balcone. Loro, oltre ad ascoltare la musica, si sono impegnati anche a fare conoscenza e a scambiare quattro chiacchiere. Poi si sono spostati sui social con una lunga conversazione su Instagram durata fino alle tre di notte. Così è partita la loro relazione con la restrizione però di non potersi incontrare di persona. Hanno continuato a conoscersi parlando a telefono e aspettando che il lockdown venisse revocato. Michele realizzò anche uno striscione affisso all'ultimo pianto dell'edificio con la scritta “Paola”. Quando le misure di restrizione sono state abolite, hanno potuto incontrarsi. Il loro primo appuntamento è avvenuto in un parco a maggio. Adesso hanno la possibilità di coronare questa storia da sogno.