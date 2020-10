"Il virus resiste (ed è infettivo) per 28 giorni su banconote e schermi dei telefonini"

Quanto "resiste" Sars-Cov-2 sulle superfici. In questi mesi si sono succeduti molti studi sull'argomento, nessuno per ovvie ragioni definitivo. La scienza ha i suoi tempi, e fino a meno di un anno fa questo virus era ignoto al mondo intero. Emergono nuovi studi poco incoraggianti. Il virus responsabile della Covid-19 può restare infettivo sulle superfici come le banconote, gli schermi dei telefonini e l'acciaio inossidabile per 28 giorni. Lo rivela uno studio dell'Agenzia nazionale australiana per la scienza (Australian Centre for Disease Preparedness - ACDP)-

Coronavirus: resiste 28 giorni su determinate superfici

L'esperimento è stato condotto al buio, perché è stato già dimostrato che i raggi Uv possono uccidere il virus. Secondo gli scienziati, nonostante il primo veicolo di trasmissione del virus siano le particelle aeree, esistono prove che la pandemia si possa diffondere dopo che qualcuno abbia toccato una superficie infetta. Secondo altri studi la sopravvivenza del coronavirus era stata testata per due o tre giorni su vetro e banconote e per sei giorni sulla plastica e sull'acciaio.

Ma secondo i ricercatori australiani il virus è "estremamente robusto" e resta infettivo fino a 28 giorni a una temperatura di circa 20 gradi centigradi. Per fare un paragone, il virus del'influenza nella stesse condizioni sopravvive per 17 giorni. Lo studio, pubblicato sul Virology Journal, ha stabilito che il Covid-19 sopravvive per meno tempo a temperature più alte rispetto a quelle più basse e smette di essere infettivo entro 24 ore a 40 gradi sulle superfici. Inoltre resiste di più sulle superfici lisce invece che su quelle porose come i vestiti su cui il grado di contagiosità non permane dopo i 14 giorni.

"Il 10% dei contagi avviene attraverso mani e superfici"

Lo studio, sorprendente, trova oggi ampio spazio sui principali media internazioanli, dalla BBC al Guardian. " Il 90% della trasmissione è correlata alla vicinanza a persone che tossiscono o starnutiscono per te o emettono goccioline di saliva - continuano gli scienziati - Probabilmente circa il 10% della trasmissione avviene attraverso mani e superfici".

Il ruolo preciso della trasmissione superficiale, il grado di contatto superficiale e la quantità di virus necessaria per l'infezione devono ancora essere determinati, ma stabilire per quanto tempo il virus rimane "vitale" sulle superfici è fondamentale per lo sviluppo di strategie di mitigazione del rischio nelle aree ad alto contatto.