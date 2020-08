Coronavirus, bimba di 5 anni intubata in terapia intensiva: "Grave sindrome a sangue e reni"

Una bambina di 5 anni positiva al coronavirus è ricoverata in gravissime condizioni in terapia intensiva nell'ospedale univeristario di Padova. La notizia è stata confermata da fonti dell’Azienda ospedaliera secondo quanto riferisce il Corriere della Sera. Si tratta della prima pazienza di questa età ricoverata in terapia intensiva a Padova.

La bambina era stata accolta inizialmente dal pronto soccorso pediatrico, poi è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva, dove al momento ci sono anche altri tre pazienti affetti da coronavirus (uno di questi è di fase dimissione).

Coronavirus, bimba intubata a Padova: "Non aveva patologie pregresse"

La piccola, secondo quanto riferisce il Corriere, non soffriva di patologie pregresse, nè sarebbe nemmeno rientrata dall’estero negli ultimi giorni. Quando si è presentata in pronto soccorso era già in grave sofferenza respiratoria. Inoltre i medici le hanno riscontrato una sindrome emolitico-uremica (una forma di patologia a carico di sangue e reni di solito associata a infezioni gastroinstestinali).

“Quello che i medici vogliono capire è se la sindrome sia stata scatenata dal Covid (come sembra accadere per la sindrome di Kawasaki) — il che rappresenterebbe un primo caso mondiale — oppure da altro tipo di patogeni”, scrive il Corriere.

Secondo l’ultimo report del 14 agosto dell’Istituto superiore di Sanità in Italia ci stati ad oggi 2784 casi di positività che hanno riguardato minori di 9 anni, con quattro decessi.