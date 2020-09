Chi rifiuta di indossare la mascherina deve scavare tombe per le vittime del Covid-19

In Indonesia almeno otto persone che si sono rifiutate di indossare le mascherine sono state costrette a scavare tombe per persone morte a causa del Covid-19. La singolare punizione, scrive il Jakarta Post, è stata messa in pratica nella provincia di East Java.

“Ci sono solo tre becchini disponibili al momento, quindi ho pensato che avrei potuto anche mettere queste persone a lavorare con loro”, ha raccontato un politico locale. Mentre queste persone sono costrette a effettuare il lavoro manuale, ad esempio la rimozione del terreno e la sistemazione di assi di legno nella fossa, i funzionari della sanità pubblica si occupano poi dei corpi e delle salme, utilizzando dispositivi di protezione, garantendo l’assenza di rischi di esposizione.

Si tratterebbe, secondo il piano delle autorità locali, di una decisione presa come deterrente contro le violazioni delle disposizioni di sicurezza per limitarev il contagio di Sars-CoV-2. In base alle disposizioni vigenti, infatti, chi non rispetta le norme sulle mascherine obbligatoria è sanzionato con multe o lavori socialmente utili. Il numero dei casi di Covid-19 continua a crescere a Cerme, spingendo il villaggio a rafforzare le misure di sicurezza. In Indonesuia da inizio pandemia si contano più di 200mila casi confermati.

La diffusione del Coronavirus spinge l'Indonesia a varare un nuovo lockdown. Avviene nella capitale Giacarta: due settimane, per ora. Le nuove restrizioni sono state annunciate domenica 13 settembre dal governatore Anies Baswedan, il quale ha parlato di una situazione di emergenza. Le misure dureranno fino al 27 settembre.