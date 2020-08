La denuncia: ''Equipaggio contagiato da Covid in aereo, infettati anche i passeggeri''

Alcuni membri del personale di volo della compagnia aerea Transavia e diversi passeggeri sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Un caso che sta destando preoccupazione in tutta Europa, rilanciato dal quotidiano olandese De Telegraaf, che cita documenti e fonti interni alla società, che fa parte dell'orbita della compagnia franco-olandese AirFrance-Klm e che opera anche in Italia.

Secondo il giornale olandese, i contagi tra hostess e steward si sarebbero verificati sui voli da e per le isole spagnole delle Baleari, destinazioni inserite da diversi governi europei nella lista delle zone rosse. Non a caso, alcune compagnie come Tui e Brussels Airlines hanno deciso di sospendere i collegamenti con queste isole. Transavia attualmente effettua circa 45 voli settimanali verso Ibiza e Maiorca. Non si conoscono ancora i numeri esatti sui contagi, ma la compagnia aerea si dichiara molto preoccupata per la situazione.

In un e-mail interna ai dipendenti, Transavia ha informato che ci sono state infezioni anche tra i passeggeri. Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato al Teleegraf: "C’è molta attenzione per lavorare in sicurezza e limitare i contatti tra i passeggeri e l’equipaggio, il che significa che questo coinvolge solo pochi. Il personale che ha il coronavirus potrebbe anche averla contratto a casa. Questo è ancora oggetto di indagine".