I bar e le discoteche dove le norme anti-contagio sono un bluff: "Giù gli smartphone, ora si balla"

Secondo il nuovo Dpcm i locali, ristoranti, pasticcerie e bar, chiuderanno alle 24 e dalle 23 si potrà solo consumare ai tavoli. Non in piedi davanti al locale. Ma a Roma, Milano, Bologna e Napoli non sempre è facile far rispettare le regole. E senza la collaborazione totale dei gestori di fatto è impossibile. Le immagini delle feste pubblicate sui social fanno discutere da nord a sud. Niccolò Carratelli sulla Stampa racconta di un annuncio che sarebbe un classico ormai in certi locali: "Non fate foto o video, mettete i telefonini in tasca".

Le notti fuorilegge di bar e discoteche: "Giù gli smartphone"

Le discoteche sono chiuse da tempo, o meglio: sono rimasti aperti e lo sono tutt'ora quei locali in cui la pista è stata "eliminata" e si trascorre la serata seduti al tavolo. Però secondo il quotidiano torinese "quando, sempre a tarda notte, la voglia di muoversi e di avvicinarsi prende il sopravvento, la preoccupazione principale dei gestori è evitare che ci siano prove del ballo fuorilegge".

Alcune stories su Instagram, dirette Facebook o video postati con geo-localizzazione hanno già in più casi fatto drizzare le antenne della polizia municipale, che ha disposto sanzioni o chiusure.

A fine settembre è toccato a due locali di Milano, il Sio cafè in zona Bicocca e l'Arizona 2000 in viale Monza, dove gli agenti hanno accertato che decine di clienti ballavano ammassati e senza mascherina. Più o meno quello che si è verificato sabato scorso in un club di via Padova, sempre a Milano: «L’invito parlava di dj set e spettacolo di drag queen – racconta Marco, che l’altra sera era lì – ma all’una e mezza hanno spostato i tavoli e la gente ha cominciato a ballare. I ragazzi della sicurezza chiedevano solo di indossare la mascherina, inutilmente. E controllavano che nessuno facesse video con lo smartphone».

A quanto pare, succede spesso e i gestori corretti fanno di tutto per garantire la sicurezza di tutti: "Abbiamo un servizio di addetti al controllo di distanziamento sociale, utilizzo della mascherina e rispetto delle ordinanze anti-Covid – spiega sempre alla Stampa Roberto Cominardi, patron della mitica Old Fashion, che sta facendo di tutto per far rispettare le norme - ma se non c’è da parte del fruitore finale la consapevolezza, è una battaglia persa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I locali che vengono "pizzicati" rischiano la chiusura ma spesso per soli 5 giorni (è andata così fino a oggi in tante località): il weekend dopo, punto e a capo.