Coronavirus, il nuovo ceppo inglese fa più paura: Londra in lockdown

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, sta tenendo una riunione d'emergenza con il suo gabinetto sullo sfondo dei rinnovati allarmi per la variante del Sars Cov-2, rilevato di recente nel Sud-Est dell'Inghilterra e che, secondo le autorità sanitarie nazionali, "può diffondersi più rapidamente" della precedente. La mutazione del coronavirus si propagherebbe più rapidamente del previsto, ma al momento non ci sono prove che questo nuovo ceppo causi un tasso di mortalità più elevato o che influenzi i vaccini e le terapie.

"Come annunciato lunedì scorso, il Regno Unito ha identificato una nuova variante di Covid-19, attraverso la sorveglianza genomica della Public Health England - spiega Chris Whitty, Chief Medica Officer del Paese - E si ritiene ora che il nuovo ceppo possa circolare più velocemente, vista la rapida diffusione della variante, i dati che emergono da modelli preliminari e i tassi di incidenza in rapido aumento nel Sud-Est dell'Inghilterra". Mutazioni precedenti della SARS-CoV-2 sono già state osservate e segnalate in tutto il mondo.

Ma oggi il premier britannico Boris Johnson annuncierà un'ulteriore stretta alle misure anti-Covid per il periodo di Natale a Londra e nel sud-est dell'Inghilterra. In totale, circa 38 milioni di persone in Inghilterra, ovvero il 68% della popolazione, vivono già in una zona di "massima allerta", il livello più severo di restrizioni che comporta la chiusura di pub, ristoranti e musei, nonché il divieto di mescolarsi tra le mura domestiche con eccezioni.

Il Regno Unito, il Paese più colpito in Europa insieme all'Italia, con oltre 66.500 morti, ha lanciato l'8 dicembre una massiccia campagna di vaccinazione, rivolta soprattutto agli anziani e a chi si prende cura di loro. Dopo il vaccino Pfizer-BioNTech, la British Medicines Agency (MHRA) dovrebbe approvare un secondo vaccino il 28 o 29 dicembre, quello sviluppato dal laboratorio AstraZeneca con l'Università di Oxford.

Natale "cancellato" per Londra

Stando ai media del Regno Unito, la capitale britannica sta per essere inserita all'interno di un nuovo livello di allerta anti covid, chiamato 'Tier 4', che prevede lo 'Stay at home' nel corso delle festività.