Crociera da incubo, passeggero positivo al Covid-19: 340 finiscono in isolamento

La crociera tanto sognata si è trasformata in una brutta avventura. Un passeggero della Paul Gauguin, una nave da crociera della compagnia Ponant che incrocia la Polinesia francese, è stato rilevato positivo al coronavirus. La nave è tornata a Papeete con i suoi 148 passeggeri e 192 membri dell'equipaggio, ha confermato l'alto commissariato della Repubblica nella Polinesia francese.

Erano partiti giovedì scorso, poi i passeggeri hanno appreso della presenza del virus a bordo nella notte tra sabato a domenica. Il giorno stesso è stato ordinato loro di non lasciare la propria cabina, dove vengono consegnati i pasti. Tutte le persone a bordo, inoltre, sono state testate per verificare l'eventuale contagio da coronavirus. I turisti sono per la maggior parte di cittadini polinesiani, ma a risultare positiva - secondo quanto si apprende - sarebbe stata una cittadina straniera.

La Paul Gauguin aveva fatto scalo a Bora Bora prima che la compagnia venisse informata della presenza di un passeggero contaminato. Secondo quanto comunicato dall'alto commissariato, la persona contagiata dal Covid-19 è stata isolata "in un posto dedicato", così come una parente che condivideva con lei la cabina e il cui test è risultato negativo. Le autorità statali comunicheranno oggi, dopo i risultati dei test, come si procederà nei prossimi giorni. L'ipotesi di una quarantena a bordo non è esclusa.

A metà luglio, la Polinesia Francese era stata la prima destinazione nel Sud Pacifico ad accettare viaggiatori dall'estero senza imporre alcuna quarantena.

Il settore della crocieristica è uno dei più colpiti dalla crisi causata dall'attuale emergenza pandemica.