Coronavirus, sei positivi al Billionaire di Briatore

Sono sei le persone risultate positive al coronavirus tra i dipendenti e gli ospiti del Billionaire di Porto Cervo, il locale di Flavio Briatore. La conferma è arrivata dal dottor Marcello Acciaro, responsabile dell'Unità di crisi regionale che sta gestendo i casi di Covid nel nord Sardegna. Altre 57 le persone, sempre dipendenti del noto locale stanno eseguendo i tamponi.

"Abbiamo molti positivi -ha spiegato Acciaro all'AdnKronos- giovani non sardi provenienti da Ibizia e dalla Grecia. I posti letto sono vuoti, abbiamo appena una decina di persone ricoverate in ospedale. Non c'è nessuna emergenza sanitaria. Basta con le fake news e con questo allarmismo. Ci stiamo attenendo a tutte le indicazioni del Governo che, individuato il problema forse con un po' di ritardo, ci ha detto di fare i tamponi a tutte le persone che arrivano da zone a rischio: da Malta, dalla Spagna, dalla Grecia, e dalla Croazia''.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

''Abbiamo inoltre attivato: 2 aero pit stop a Olbia e ad Alghero, 1 a Porto Torres, 2 boat pit stop a Portisco e Alghero per gli yatch, e 1 pit stop per gli automobilisti provenienti da Sassari e Olbia''.