Caos contagi in Spagna, nuove restrizioni: "Forse è già seconda ondata"

Il premier francese Jean Castex ha "vivamente raccomandato" oggi ai francesi di "evitare" di recarsi in Catalogna a causa della recrudescenza della pandemia di Covid-19. "Stiamo discutendo con le autorità spagnole e catalane affinché garantiscano che, nella direzione opposta, i flussi siano i più limitati possibile".

Nuove restrizioni potrebbero colpire numerose regioni spagnole dopo che sono stati registrati il numero più alto di casi (971) dalla revoca dello stato di emergenza a fine giugno. La vicedirettrice del Centro di coordinamento per le emergenze sanitarie, Maria José Sierra, non ha escluso il paese stia già vivendo "una seconda ondata" di contagi da Covid-19. Come riporta El Mundo, il numero dei contagi registrati nell'ultima settimana è infatti quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente: se tra il 9 e il 16 luglio i contagi erano stati 5.128, alla data del 23 luglio il numero è salito a 10.220.

Vita notturna nel mirino delle autorità sanitarie che hanno evidenziato come i contagi siano in gran parte emersi nei locali notturni e nelle discoteche. Le maggiori preoccupazioni in Catalogna e in Aragona dove vi è larga trasmissione nella comunità.

La Catalogna ha deciso di chiudere i locali a Barcellona e sta valutando di estendere la misura a tutta la comunità. Murcia e Baleari hanno chiuso le discoteche, così Madrid, Andalusia e Paesi Baschi, stanno valutando di fare altrettanto.

Spagna, 50 ricoveri al giorno in Catalogna

Le autorità della Catalogna hanno riferito di una media di 50 ricoveri al giorno di pazienti affetti dal coronavirus, sottolineato che il dato è dieci volte superiore a quello fornito dal ministero della Sanità spagnolo. Come riferisce il quotidiano El Pais, nella scorsa settimana si sono registrati oltre 300 ricoveri in Catalogna per Covid-19, mentre per le autorità di Madrid sono stati solo 26.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La discrepanza, spiega El Pais, deriva dal fatto che i dati raccolti dal ministero provengono attraverso il sistema di sorveglianza epidemiologica (SiViEs), una piattaforma che raccoglie individualmente i positivi, la data di insorgenza dei sintomi, i ricoveri ospedalieri o i decessi. La Catalogna non aggiorna questo database in tempo, ma il ministero continua a pubblicare le informazioni sulla relative anche se incomplete. Il risultato è che viene offerta una visione della situazione che non corrisponde alla realtà, come evidenziato dai dati più recenti pubblicati dall'Agenzia catalana di valutazione della salute.