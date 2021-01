Il corriere Amazon che ha salvato un bambino abbandonato in strada dopo un furto d'auto

Dall’inizio della pandemia Juan Carlos Flores ha iniziato a lavorare come corriere per Amazon e da allora ha già consegnato migliaia di pacchi. Ma la “consegna” più bella l’ha fatta ieri, quando ha notato un bambino abbandonato in un seggiolino sul ciglio di una strada ed è riuscito a farlo tornare nelle braccia della madre.

Flores stava facendo il suo giro di consegne a Houston, in Texas, quando ha visto il piccolo, un neonato di appena cinque mesi, solo, ai margini della strada. Flores si è subito avvinciato e ha iniziato a guardarsi intorno, cercando di trovare una soluzione. “Quando mi sono avvicinato al bambino, mi veniva da piangere, perché mi sembrava impossibile che un bambino potesse essere abbandonato sul bordo della strada”, ha raccontato a Abc News.

Flores ha allertato uno dei residenti, chiedendogli se per caso conoscesse il bambino o fosse in grado di risalire alla madre. Il corriere ha lasciato il piccolo insieme al vicino e ha chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati subito insieme alla mamma: il bambino si trovava in auto quando la vettura è stata rubata con lui dentro ed erano immediatamente partite le ricerche. La madre si è precipitata in lacrime a riabbracciare il bambino. "È la cosa migliore che mi sia capitata nel mio lavoro”, ha detto Flores, parlando di quanto accaduto.

Secondo i filmati registrati da una videocamera di sorveglianza presente nella zona, il piccolo è stato abbandonato in strada lunedì mattina. Da quel momento, fino all’arrivo di Flores, sono passati 22 minuti, nei quali diversi automobilisti sono transitati vicino al bambino senza che nessuno si fermasse a vedere. Il dipartimento della polizia di Houston ha detto alla Abc che al momento non sono stati effettuati arresti in merito al caso ed è stato lanciato un appello alla comunità per identificare l’autista ripreso dalle videocamera di sorveglianza mentre abbandonava il bambino.