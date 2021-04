"30-40 pizze recapitate allo stesso indirizzo, così non ci siamo"

Il commento di Renato Costa, commissario per l'emergenza nel Palermitano: "Il virus circola e le regole non vengono rispettate. Sento ancora notizie di pranzi e cene con decine di invitati"

"La pandemia c'è ancora, ma arrivano ancora notizie di pranzi e cene con decine di persone, di 30-40 pizze recapitate tutte allo stesso indirizzo. Sono cose che lasciano l'amaro in bocca": arriva da Renato Costa, commissario per l'emergenza di Palermo, l'ammonizione verso i comportamenti sbagliati che continuano a verificarsi, in Sicilia e non solo.

Costa, intervistato da PalermoToday, ha fatto il punto della situazione sui contagi: "Il virus circola ancora, l'unica soluzione è vaccinarci, tutti e il prima possibile, per evitare di avere varianti che non possiamo individuare. Ci vuole uno sforzo collettivo, che deve essere ancora maggiore di quello fatto fino ad oggi. Uno sforzo di almeno altre 2-3 settimane: un periodo in cui i contagi dovrebbero diminuire".

"Capisco la stanchezza, le difficoltà - ha aggiunto Costa - ma il problema è sempre lo stesso: contrastare l'epidemia rispettando le regole. Regole che troppo spesso non vengono rispettate: arrivano ancora notizie di pranzi e cene con decine di persone, di 30-40 pizze recapitate tutte allo stesso indirizzo. Così non va".

Il commissario ha poi concluso parlando dei vaccini: "Mercoledì arrivano tanti vaccini. Valuteremo di aumentare spazi dell'hub in Fiera in un altro padiglione e abbassare l'età".