Marcellina a 101 anni sconfigge il virus: "Voglio abbracciare i miei nipoti"

"Il Covid? A sua zia non le fa un baffo" aveva detto la dottoressa alla nipote Patrizia Camillozzi qualche settimana fa. E' andata davvero così. L'anziana donna non vede l'ora di incontrare nuovamente i suoi cari

Ha superato anche questa Marcella Baldassarri, da positiva al Covid ha spento 101 candeline e non vedo l'ora di rivedere i nipoti. Vive nella Rsa Anni Azzurri Parco di Veio a Roma. Non ha avuto sintomi respiratori, qualche linea di febbre, un 37.4 che non rappresenta un vero allarme.

Roma: a 101 anni Marcellina sconfigge il virus

"Il Covid? A sua zia non le fa un baffo" aveva detto la dottoressa alla nipote Patrizia Camillozzi qualche settimana fa. Il giorno del compleanno ha mangiato con gusto la torta e ha salutato con il suo sorriso contagioso i parenti collegati a distanza. Nella struttura un terzo dei pazienti erano rimasti contagiati. «Ora sono tutti negativi e stia- mo tornando alla normali- tà», dice alla Stampa la direttrice della Rsa, Antonella Di Bernardi- ni.

Giornate fatte di partite a carte, un po' di tv e tante attività di gruppo. Nella residenza per anziani c'è anche la sala degli abbracci, dove ci si può incontrare con i proprio cari, con un telone di plastica in mezzo, per potersi abbracciare in tutta sicurezza.