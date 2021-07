Covid: che autunno sarà in Italia

Vittoria Colizza, ricercatrice che lavora a Parigi dove dirige il laboratorio di epidemie in ambienti complesse all'Inserm: "La variante Delta sarà predominante. I giovani resteranno una sacca suscettibile al contagio e un motore della circolazione virale. Se e quanto le persone fragili saranno colpite da una quarta ondata di cui già si vedono le avvisaglie, dipenderà dalla loro scelta di vaccinarsi. E di farlo oggi, non alla fine dell'estate"

Che autunno ci aspetta? Mancano due mesi e mezzo, ma c'è già chi si pone la domanda. "La risposta la stiamo scrivendo oggi" perché "la variante Delta sarà predominante. I giovani resteranno una sacca suscettibile al contagio e un motore della circolazione virale. Se e quanto le persone fragili saranno colpite da una quarta ondata di cui già si vedono le avvisaglie, dipenderà dalla loro scelta di vaccinarsi. E di farlo oggi, non alla fine dell'estate". E' questo il parere di Vittoria Colizza, ricercatrice che lavora a Parigi dove dirige il laboratorio di epidemie in ambienti complesse all'Inserm, l'Istituto nazionale di ricerca medica, in un'intervista a 'Repubblica'.

Per Colizza i non vaccinati contribuiscono ai contagi 12 volte di più rispetto ai vaccinati e gli over 60 non vaccinati rappresentano il 3% della popolazione generale, ma il 36% dei ricoveri. Un aumento dei ricoveri è possibile? Ci saranno altre chiusure? "Non so quali restrizioni ci aspettano. I modelli - risponde la scienziata - ci dicono che il numero di over 60 non vaccinati è ancora alto e difficilmente con i vaccini riusciremo entro settembre a limitare la circolazione fra i giovani. Le due categorie entreranno in contatto, è inevitabile. Gli ospedali rischieranno di ritrovarsi di nuovo sotto pressione. Già vediamo molti paesi fare passi indietro su mascherine o viaggi".

Bisogna guardare al Regno Unito (dove i ricoveri aumentano) per capire i trend futuri? "In effetti sono un po' un caso a parte - chiarisce Colizza - Hanno una copertura vaccinale più alta, ma anche differente: in maggior parte con AstraZeneca. Vedere lo scostamento tra i contagi che aumentano rapidamente e i ricoveri che aumentano più lentamente è un segnale dell'efficacia dei vaccini. Vuol dire che l'impatto della pandemia sul sistema sanitario si sta riducendo".

Ritorno a scuola: che cosa succederà? "Avremo una quota piccola di adolescenti vaccinati", rimarca la ricercatrice.