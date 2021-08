Covid, l'immunologo del Cts Abrignani: "Chiusure in autunno? Non credo"

Tra il 75 e l’80% della popolazione italiana sarà vaccinata entro la fine di settembre, con conseguente discesa dalle mortalità daall'1-2 per cento ma all'1-2 per mille, proprio come l'influenza.

A sostenerlo è Sergio Abrignani, immunologo all'Università statale di Milano e membro del Cts, in un'intervista al Corriere della Sera. Abrignani si è anche detto ottimista su eventuali chiusure, ricordando che a settembre “riprenderà la vita sociale con uffici, scuole e mezzi pubblici. In teoria dovremmo attenderci un'impennata di casi covid come è capitato lo scorso anno, ma non credo che sarà così e non penso che andremo incontro a nuove chiusure".

“Nessuno sa che cosa succederà davvero, ma qualunque cosa avvenga sappiamo che grazie ai vaccini il numero di malati gravi di covid e decessi sarà molto basso - ha proseguito l’immunologo - Gli inglesi sono più avanti di noi di un paio di mesi nel piano vaccinale e i ricoveri e i decessi causati dalla Delta tra i vaccinati sono pochissimi”.

A oggi l’aspetto che preoccupati di più è la percentuale di italiani non vaccinati: “Dobbiamo cercare i 4 milioni e 200mila italiani over 50 che a oggi non sono vaccinati neppure con una dose - ha spiegato Abrignani al Corriere - Circa due milioni sono over 60, che più spesso finiscono in ospedale e in terapia intensiva. Ricordiamoci che un over 70 non vaccinato che si contagia ha un rischio di morte del 13%, tra i 60-69 anni questo rischio è al 4%, tra i 50 e i 59 anni allo 0,5%: in quest'ultimo caso vuol dire che nel complesso 1 su 200 non ce la fa".

Una strada percorribile per l’immunologo potrebbe essere imporre l'obbligo vaccinale: “Mi chiedo come sia possibile che con una malattia infettiva come il Covid - conclude - che ha rischiato di distruggere la nostra economia e solo in Italia ha ucciso 130 mila persone ci sia ancora chi si interroga se sia opportuno o no vaccinarsi".