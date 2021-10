Covid: perché i contagi non sono risaliti nonostante la riapertura delle scuole

Roberto Battiston, docente di fisica all'Università di Trento, fa il punto della situazione Covid. Come sta andando l'epidemia in Italia? "Senza vaccini saremmo in una situazione ben peggiore di quella dell'ottobre del 2020, quando eravamo alla vigilia della seconda ondata", assicura l'esperto; merito "dei vaccini e, da agosto, anche del Green pass. Se ci fossimo affidati solo alle mascherine e al distanziamento non saremmo certo riusciti a contenere la Delta. Ricordiamo che l'autunno scorso, pur di fronte a un virus assai meno aggressivo, furono necessari mesi di zone rosse e didattica a distanza in gran parte delle scuole. Oggi invece abbiamo la possibilità di tornare alla normalità in condizioni di sostanziale sicurezza" spiega a Repubblica Battiston.

Quest'anno, ricorda, "siamo partiti da numeri estivi più alti" rispetto al 2020, "ma da metà agosto siamo in continua decrescita, anche se negli ultimi giorni si osserva un leggero rallentamento. E questo nonostante la dominanza della variante Delta, molto più contagiosa e aggressiva. Eppure nei numeri non vediamo l'effetto di questa straordinaria capacità di contagio, nonostante che, solo con la riapertura delle scuole, si sia messo in moto un rimescolamento della società che coinvolge, direttamente o indirettamente più di nove milioni fra studenti e personale scolastico oltre ai rispettivi nuclei familiari, una parte sostanziale della società italiana". Ora però, conclude Battiston, "non possiamo abbassare la guardia, per esempio eliminando di colpo le mascherine".