Il pranzo di nozze "da incubo": perché il focolaio è stato difficile da arginare

Ha dell'incredibile la storia di un matrimonio di inizio ottobre, nel nord Italia, diventato un importante focolaio Covid, con conseguenze molto ramificate. Come sono andate le cose a Pavia? Lo racconta oggi sul Corriere della Sera Margherita De Bac. Banchetto davvero "sfortunato": su 34 ospiti, in 21 sono tornati a casa contagiati dal virus (sposi inclusi). A quel punto frenare la diffusione è stato complicato, perché alcuni positivi (che ancora non sapevano di esserlo) lo hanno passato ai familiari, che a loro volta hanno portato il virus a scuola o altrove. E meno male che proprio a causa del Covid il numero degli invitati era già stato limitato.

Non siamo fortunatamente ai numeri raggiunti in un matrimonio negli Usa: lì un focolaio di nozze ha causato 175 contagi e 7 morti.

Covid: il focolaio del matrimonio di Pavia

A pavia c'è stato un focolaio con 48 positivi ed, elemento da rimarcare, tra questi un’alta percentuali di sintomatici. A studiare il caso è stato Maicol Andrea Rossi, tirocinante della scuola di speciaizzazione in Igiene e medicina preventiva presso l’Osservatorio epidemiologico di Vercelli.

Secondo Fabrizio Faggiano, professore di Medicina Traslazionale Università del Piemonte Orientale, quel cluster è la dimostrazione di quanto sia pericolosa la convivialità, specie nella stagione invernale:

"Il coronavirus va a nozze in situazioni come queste che mettono insieme diversi fattori di rischio. Un luogo chiuso, più persone che non possono, per quanto ne abbiamo volontà, rispettare il distanziamento e che restano assieme a lungo. Quando si mangia e si beve la mascherina viene abbassata, si tende a parlare più vicini e magari ad alzare la voce perché nella sala c’è chiacchiericcio".

Quando è partita l'indagine epidemiologica, metà degli invitati aveva sintomi tra cui febbre, tosse, perdita di gusto, dolori grastrointestinali. Risultato dei tamponi: 21 positivi, la metà sintomatici. Fra i colpiti anche marito e moglie. Prima di riuscire a delimitare il focolaio, i 21 positivi contagiano 13 familiari. Fra loro un bambino che a scuola contagia a sua volta due compagni (la cui classe è stata posta in doverosa quarantena).