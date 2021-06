Il Covid "entra" nel G20 di Catania: positivo il capo della delegazione dell'Indonesia

Il diplomatico, con altre cinque persone è in isolamento in hotel, a Catania. Era arrivato ieri sera dall'Indonesia alla Sicilia, con un tampone negativo, ma ai successivi controlli è risultato positivo

Il Covid arriva anche dentro il G20 sull'Istruzione che si tiene a Catania. A risultare positivo è stato un capo delegazione indonesiano. Le autorità sanitarie hanno confermato il caso ed è iniziato il contact tracing per risalire ai contatti ravvicinati dell'esponente governativo. Il diplomatico al momento, con altre cinque persone della sua delegazione, si trova in isolamento in un hotel di Catania.

Era arrivato ieri sera dall'Indonesia alla Sicilia, con un tampone negativo, ma ai successivi controlli è stata accertata la sua positività. La delegazione indonesiana oggi non ha partecipato alla prima giornata dei lavori.