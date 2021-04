"Il Covid mi ha trascinata all'inferno. Di notte non si dormiva, era un'angoscia sentire chi tossiva e gridava"

"Sono stata ricoverata al Dea, in terapia semi-intensiva, per diciotto giorni e per altri undici in pneumologia. E ho il desiderio di raccontarlo perché si parla sempre male delle nostre strutture. Ma il Dea (il Covid hospital dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, ndr) è un luogo di eccellenza. Io, illustre sconosciuta, sono stata benissimo e lì mi sono affidata a questi ragazzi, tutti giovani: mi hanno aiutata a riprendermi la vita". Maria Teresa Stea, leccese, ha sperimentato il Covid-19 sulla propria pelle. Il peggio è alle spalle, ma quanta sofferenza. La donna, che ha passato la settantina ed è una volontaria dell'associazione Sos per la vita, deve ancora riprendersi del tutto. Ma riesce a farsi la doccia da sola e a guidare la macchina. "Sembrano piccole cose - racconta a Emilio Faivre di LeccePrima -, ma sono grandi conquiste per chi è passato per questo male terribile".

Il suo è stato un viaggio all'inferno, per fortuna con ritorno. Il primo ricordo di Maria Teresa è quello di una notte in cui una dottoressa le si è avvicinata e le ha detto: "Vuoi vivere? Bene, ti trasferisco in terapia semi-intensiva, se collabori con me. Altrimenti ti porto in terapia intensiva. Io ho accettato". "Da quel momento - dice Maria Teresa - ho cominciato a combattere, seguendo tutto ciò che loro mi dicevano, anche se stavo passando dall'inferno".

La donna ripercorre così quelle ora tanto difficili. "La prima o la seconda notte che sostavo lì, non ricordo, mi sono trovata a sognare di vivere le esperienze degli americani nella guerra d'indipedenza, quando gli inglesi chiudevano i vinti in una chiesa, sbarrando l'ingresso e dando fuoco. Ho sognato di far parte di quella gente chiusa in chiesa. Battevo le mani sul casco con violenza, perché volevo uscire a tutti i costi, ma non riuscivo neppure ad aprire gli occhi".

Poi, l'arrivo degli infermieri. "Forse mi hanno dato un calmante. Ed è da quella notte che ho cominciato a combattere anche perché in sogno mi sono poi apparsi due amici, uno dei quali morto, che mi hanno preso per mano. E da lì ho iniziato la scalata della montagna cava dell'inferno di Dante. Vedevo i diavoli che cercavano di acchiapparmi, ma senza riuscire a toccarmi, perché facevo un passo per volta per allontanarmi da loro".

Sforzi e sofferenze sono stati immensi e un racconto, forse, non riuscirà mai a descrivere a fondo l'inquietudine e il senso di frustrazione, impotenza. "Non è facile vivere con la testa in un casco, tutto pieno di tubi che mi battevano sulla testa e mi facevano male. Ho dovuto far mettere ovatta per attutire i colpi. E ho sempre cercato con la mente vigile di controllare la mia paura e di andare su, verso la luce. E così che ce l'ho fatta". "Non potevo mangiare - prosegue Maria Teresa -, avevo il sondino che uscivo dal naso, certe volte avevo bisogno di soffiarmelo, ma controllavo anche quello. E quei ragazzi, quei ragazzi sono stati meravigliosi".

"Un'infermiera mi ha accarezzato la mano e mi ha chiesto di combattere"

Particolarmente toccante quanto accaduto una notte. "Una ragazza è venuta vicino al mio letto, mi ha accarezzato la mano e mi ha detto tante parole belle. 'Su, combatti, devi combattere per la vita, perché ne vale la pena. Ti vogliamo tutti bene'. Tutti questi ragazzi che fanno chilometri, la notte, per tornare a casa e poi sul posto di lavoro: dobbiamo rispettarli". Maria Teresa spiega di aver avvertito amore. E amore era la parola d'ordine in quelle stanze del Covid-hospital. "Mi chiamavano così. Dal ragazzo che mi puliva la mattina a quello che mi dava il tè, quando ho iniziato a voler bere qualcosa. Me lo portava ogni pomeriggio e lo sorseggiavo dalla cannuccia, attraverso un buco del casco".

I messaggi d'affetto, per chi sta soffrendo e lottando, sono importanti. Una terapia nella terapia che arricchisce e infonde speranza. Maria Teresa ne ha avute tante di attestazioni, non solo da parte di chi l'ha avuta in cura, ovviamente, ma anche dai figli, dai fratelli, dagli amici. Sono stati di profondo aiuto. "All'inizio riflettevo su quello che ho passato nella mia vita. Non è stata facile. Ho dovuto sempre combattere, pur essendo nata in una famiglia molto benestante. E in quei giorni mi sembrava di combattere come allora. Ma mi dicevo da sola che avrei raggiunto la meta, ancora una volta, perché tutti mi stavano aspettando".

"In una notte ci sono stati 60-ricoeri, era un'angoscia sentire chi tossiva e gridava"

"Il desiderio di mangiare è stato il primo istinto di vita", ricorda. "Piano, piano mi hanno tolto il casco e mettendomi i naselli ho iniziato a mangiare". E il sapore di una semilibertà ritrovata può essere quello che meno ci si aspetta. "La pastina in brodo, fredda, era buona. Credetemi. Era buona, per me il top". I ricordi, però, si fanno di nuovo bui ripensando al passaggio in pneumologia. "Quella notte ci sono stati dai sessanta ai settanta ricoveri. Chi tossiva, chi gridava, era un'angoscia solo sentirli. Dormire la notte? Un eufemismo. Non si dorme. Ma ho cercato disperatamente di concentrarmi. Così, leggevo. Ho letto sei libri". E anche grazie alla lettura ha allontanato i pensieri negativi.

Quando è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle tutto quanto, però, c'è stata un'altra parentesi di timori. "Faticavo ad alzarmi dal letto. Quando ho dovuto farlo per sedermi sulla sedia a rotelle, non avvertivo più le gambe. Ho avuto paura, quando sono tornata a casa mi sono chiesta come avrei fatto. Ma ci sono riuscita. Con l'aiuto dei miei ragazzi, della stampella e infine da sola. E ora voglio affidare a tutti questo messaggio: abbiate fiducia ne nostri giovani. Andare in ospedale vuole dire farsi aiutare a vivere. Non abbiate paura. Sono competenti e bravi. Bisogna difendersi da questa bestiaccia".