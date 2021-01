Disastro Covid negli Usa: a Los Angeles le ambulanze selezioneranno chi lasciare morire a casa

Agli operatori sanitari della contea è stato chiesto di non trasportare in ospedale pazienti che hanno possibilità molto basse di sopravvivere

In California i pazienti di cui verranno valutate scarse possibilità di sopravvivenza saranno lasciati morire a casa. Lo prescrivere una direttiva dalle autorità sanitarie della contea di Los Angeles che hanno chiesto agli operatori delle ambulanze di non trasportare in ospedale pazienti che hanno possibilità molto basse di sopravvivere.

Una presa di posizione shock che arriva mentre si contano 353 decessi correlati al Covid al giorno con gli ospedali quasi al collasso. Al personale dei reparti di emergenza invece è stato detto di razionare l'ossigeno. La California ha raggiunto un nuovo record di contagi, con oltre 74mila nuovi casi nella giornata di ieri, secondo i dati delle diverse contee raccolti dal Los Angeles Times.

In California si selezionerà chi salvare

Come riporta la Cnn chi verrà colto da arresto cardiaco o da una emergenza medica particolarmente grave rischia di non arrivare mai in ospedale.

"Se il paziente non ha segni di respirazione o polso, i rianimatori proveranno a rianimarlo per almeno 20 minuti ma se non sarà stabilizzato verrà dichiarato morto senza essere portato in ospedale" afferma il promemoria.

"Negli ospedali palestre e chiese sono state riadattate a unità ospedaliere", ha detto il supervisore della contea Hilda Solis . "I nostri operatori sanitari sono fisicamente e mentalmente esausti" .

Più di 7.600 persone sono ricoverate in ospedale con Covid-19 nella sola contea di Los Angeles. E il 21% di loro sono in unità di terapia intensiva. E ogni 15 minuti, una persona muore di Covid-19, ha detto Barbara Ferrer, direttrice della sanità pubblica della contea di Los Angeles.

Nella stessa circolare si prescrive di razionare l'ossigeno somministrandolo solo a pazienti con saturazione di ossigeno inferiore al 90%.