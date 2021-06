Crolla una scuola in costruzione: ci sono almeno 3 morti e una decina di feriti. Si scava ancora fra le macerie per cercare persona disperse. Il fatto si è verificato ad Anversa, dove “i soccorsi continuano senza sosta fino a quando non avremo ritrovato le altre due persone disperse", si legge sul profilo Twitter dei vigili del fuoco di Anversa.

Due degli operai deceduti erano originario di Portogallo e Romania, mentre non è nota la nazionalità della terza vittima. Si cercano altri operai. Si contano intanto nove altri feriti nel crollo, che si è verificato nel pomeriggio di ieri.