È crollato il fienile di "Buongiorno principessa" de "La Vita è bella"

Fatale il maltempo degli ultimi giorni: la struttura, che si trova in provincia di Arezzo, era stata utilizzata per una celebre scena del film di Benigni. La ragazza che ha scoperto il crollo: ''Quando l'ho visto mi sono messa a piangere''

Gli amanti del cinema italiano non potranno che ricordare la celebre scena del film premio Oscar ''La vita è bella'' in cui il personaggio di Roberto Benigni, Guido, prende al volo Dora, interpretata da Nicoletta Braschi, salutandola con un ''Buongiorno principessa''. Purtroppo, la struttura agricola di Castiglion Fibocchi che fungeva da fienile nella pellicola, è crollata. Le ultime settimane di maltempo sono state implacabili, soprattutto con questo annesso agricolo e il casolare vicino, che da tempo necessitavano di lavori di ristrutturazione. Però, come riporta ArezzoNotizie, la Fraternita dei Laici, proprietaria dell'immobile ha promesso che "i lavori di ristrutturazione partiranno quanto prima".

È stata Adriana Boschi, residente di Castiglion Fibocchi, a notare come quella struttura, da tempo malmessa, avesse ceduto. Probabilmente a seguito delle infiltrazioni di acqua e ghiaccio. "L'ho vista stamattina in queste condizioni, ma non so quando il crollo sia accaduto di preciso, certamente negli ultimi giorni. Io sono nata qui, nel casolare accanto. Ho abitato questi posti. Quando ci sono stati i giorni delle riprese per la scena di 'Buongiorno, principessa!', 24 anni fa, ho avuto il privilegio di poter assistere. Vedendo l'annesso crollato, oggi, mi sono messa a piangere".

Da tempo, sia il casolare - una leopoldina con oltre 200 anni di storia - che l'annesso meritavano di essere ristrutturati. La proprietà è passata dalle mani di un privato alla Fraternita dei Laici di Arezzo, che in zona ha vigneti e uliveti. E che presto, come spiega il primo magistrato Pier Luigi Rossi, vorrebbe restituire nuova vita ai due immobili.