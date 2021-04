Il cane poliziotto più piccolo del mondo e il suo padrone muoiono a poche ore di distanza

Sempre uniti, fino alla fine. Se ne sono andati a poche ore di distanza Dan McClelland, ex sceriffo di 67 anni, orma in pensione, nella contea di Geauga, in Ohio (Stati Uniti) e il minuscolo Midge, il cane poliziotto più piccolo del mondo. Una coppia inseparabile, in servizio per 10 anni consecutivi, un periodo in cui Dan e Midge hanno stretto un rapporto quasi simbiotico.

Come racconta News 5 Cleveland, il 67enne è deceduto a causa di un cancro contro cui lottava da molto tempo, mentre il cagnolino, 16 anni di età, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, si è spento qualche ora più tardi nella casa in cui abitavano. La famiglia dello ha fatto sapere che verranno sepolti insieme.

Dan McClelland ha servito la contea di Geauga per 44 anni, ma il punto di svolta della sua carriera è arrivato nel 2006, quando nello staff è entrato il piccolo Midge, il cane poliziotto più piccolo del mondo, come certificato dal Guinness World Records nel 2006. Un rapporto che li ha portati ad andare in pensione insieme nel 2016. La coppia era apparsa diverse volte sulla televisione statunitense e sui quotidiani, proprio per la loro relazione, professionale e non, così intima e genuina. Un'amicizia che li ha portati ad essere uniti anche nell'ultimo passo, quello dell'addio.