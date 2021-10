Il parlamentare britannico accoltellato in una chiesa

David Amess, parlamentare conservatore britannico, è stato accoltellato "ripetutamente" mentre stava incontrando i suoi elettori in una chiesa nell'Essex, la Belfairs Methodist Church di Leigh-on-Sea, nell'est dell'Inghilterra. Secondo le prime notizie, il parlamentare sarebbe stato accoltellato da un uomo che è entrato all'incontro e lo ha attaccato.

David Amess ha ricevuto le prime cure sul posto, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. La polizia locale ha detto di aver arrestato un uomo e di aver trovato un coltello nel luogo in cui si è svolto l'attacco. Amess, 69 anni, era stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 1983. Sul suo sito indica tra i suoi interessi "il benessere degli animali e le tematiche pro-life".

Nel 2010 il parlamentare del Labour Stephen Times era sopravvissuto a un accoltellamento avvenuto durante un incontro con i suoi elettori. Nel 2016 Jo Cox, sempre del Labour, fu uccisa a pochi giorni dal referendum sulla Brexit.