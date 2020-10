L'amore che supera la morte, il sì di Davide alla sua Nuccia pochi giorni prima di andare via

L'amore e la morte. La vita, con tutti i suoi sorrisi e i suoi dolori, che spesso si fondono, si mischiano. C'è tutto nella storia di Davide e Nuccia - 70 anni lei, 58 lui -, forse tra gli sposi più speciali che il comune di Milano abbia mai avuto. A inizio settembre, dopo quasi cinque anni insieme, i due hanno deciso di dirsi il tanto atteso sì. Non lo hanno fatto in chiesa, però, con l'abito bianco, i fiori e l'altare addobbato a festa.

Davide e Nuccia sposi nell'hospice del Niguarda a Milano

Il teatro del loro matrimonio è stato l'hospice "Il Tulipano" dell'ospedale Niguarda di Milano, dove Davide si trovava a combattere l'ultima battaglia, purtroppo persa, contro un cancro infame. Nonostante la malattia, nonostante un destino segnato, lui ha voluto la mano del suo amore e lei gli ha detto semplicemente sì. Così, con un computer collegato in streaming con un funzionario del comune di Milano e con le infermiere a fare da particolari damigelle d'onore, i due sono diventati ufficialmente marito e moglie. Camicia di jeans per lui, vestito, coprispalle e immancabile bouquet per lei: due veri sposi.

“Ogni giornata che trascorriamo qui in hospice ci ricorda incessantemente che il nostro è un lavoro per la vita, perché resti tale fino alla fine - hanno raccontato dall'hospice, che d'accordo con la famiglia di Davide ha condiviso sui social le immagini ell'evento -. La cura per i nostri pazienti e i loro familiari assume forme variegate e differenti: tanto quanto lo sono i momenti ordinari e straordinari dell'esistenza”, hanno concluso. Pochi giorni dopo il matrimonio, Davide se n'è andato, non ce l'ha fatta. Nuccia, invece, è ancora qui e sarà per sempre sua moglie perché il loro amore ha battuto anche la morte.