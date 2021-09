Davide Pecorelli: l'imprenditore ritrovato vivo dopo 9 mesi. È ricomparso in mare

È vivo e sta bene, oggi stesso dovrebbe riabbracciare i familiari che non lo vedono da mesi. Davide Pecorelli, imprenditore della Valtiberina scomparso, sarebbe stato rintracciato su un gommone, nel mar Tirreno, nei pressi di un'isoletta al largo di Livorno. È quello che riporta l'edizione odierna de La Nazione. Un epilogo da film dopo oltre 9 mesi durante i quali non si erano avute più sue notizie. Era infatti misteriosamente scomparso lo scorso gennaio.

Quarantacinque anni, ex arbitro, originario di Lama di San Giustino ma con legami a Sansepolcro e nel resto della provincia di Arezzo, avendo lavorato anche nel capoluogo. Come fischietto ebbe un'ottima carriera, dopo il passaggio agli arbitri di Arezzo (prima era a Città di Castello) arrivò a dirigire match di Serie C. Le sue ultime notizie, prima della clamorosa svolta delle recenti ore, raccontavano di un viaggio di lavoro in Albania e le ultime tracce avevano portato ad un'auto andata a fuoco nel nord del Paese, a Puka, in cui Pecorelli si trovava per alcuni impegni. All'interno della vettura, noleggiata dall'uomo, era stato ritrovato il suo telefono cellulare. Accanto però c'erano dei resti, forse umani.

I campioni inviati in Italia per essere analizzati non avevano permesso di rilevare il dna e di attribuire un'identità a quelle ossa. Sulla vicenda la Procura di Perugia aveva anche aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando l'omicidio. Il procuratore capo Raffaele Cantone avrebbe formulato due ipotesi di reato: omicidio volontario e traffico di droga. Pecorelli in giornata arriverà in Valtiberina e saranno chiarite anche le circostanze del ritrovamento e cosa gli è accaduto negli ultimi 9 lunghissimi mesi. L'imprenditore sarebbe stato naufrago, dopo un periodo di vacanza. Dopo aver riabbracciato i familiari, il 45enne spiegherà i tanti perché della sua scomparsa. E del ritrovamento nel Tirreno, mare che si trova dalla parte opposta dell'Italia rispetto all'Albania bagnata da Adriatico e Ionio.