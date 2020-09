Il delfino Pinky partorisce un piccolo: è anche lui rosa

Potrebbe essere iniziata una dinastia di delfini rosa nelle acque della Louisiana. Lo storico delfino rosa Pinky ha partorito un piccolo del suo stesso colore. Un colore più che insolito e frutto probabilmente di una mutazione genetica che però rende l'animale, generalmente già tanto amato, ancora più adorabile. Alcuni ricercatori hanno scoperto che Pinky ha partorito a seguito di numerosi avvistamenti. La storia del delfino rosa che sorprese il mondo è cominciata 12 anni fa quando venne visto divertirsi nelle acque del fiume Calcasieu. Da quel momento gli esperti si sono concentrati nel cercare di capire il perché del suo colore. Fino ad allora erano stati avvistati pochissimi delfini con quel genere di mutazione.

Il primo avvistamento di Pinky

Il primo a fotografarlo fu il capitano Erik Rue che lo notò per la prima volta nel 2007. Rimase immediatamente colpito dalla sua colorazione e la pelle lucida. Aveva anche degli occhi rossi. A distanza di anni si è avuta la conferma che esistesse un altro delfino dello stesso colore e che fosse proprio il figlio di Pinky. A notare una coppia di delfini rosa è stata nel 2017, Bridget Boudreaux che ha detto di averli visti notare all'interno del canale. Purtroppo non è riuscita in tempo a fotografarli ma a venire in suo supporto sono stati altri avvistamenti anche dell'anno scorso con i quali era stata segnalata la coppia di animali. Una serie di contatti visivi sono stati registrati anche attraverso dei video. Video che sono stati raccolti in una pagina Facebook dal titolo “Pinky The Dolphin”. In uno in particolare sono stati ripresi i due mentre saltavano nell'acqua precedendo una nave. Una scena bellissima che ha anche dato la conferma del fatto che fosse il figlio di Pinky l'altro animale visto con lei. Intorno a questi due delfini particolari si è scatenata una vera e propria “caccia” per fare un video o scattare delle foto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I turisti a caccia di foto e video

I luoghi degli avvistamenti sono diventati delle vere e proprio mete turistiche. La speranza degli abitanti del posto è infatti quella che gli animali si manifestino quante più volte possibile in modo da attirare altri visitatori. Meglio ancora nel caso in cui Pinky dovesse mettere al mondo anche altri figlio in modo da dare il via a una dinastia davvero molto speciale. Gli animali sono il frutto di una particolare mutazione genetica molto rara per la loro specie ma che conferisce loro un aspetto davvero particolare. Il colore rosa poi in particolare li rende ancora più simpatici ai bambini che dei delfini sono spesso innamorati. Chissà se dovesse proseguire la loro saga se qualche produttore cinematografico non darà il via a un progetto per la nascita di un personaggio di un cartoon proprio con protagonisti i delfini di colore rosa.