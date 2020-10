Niente cure dal dentista per colpa di Covid-19

Le difficoltà economiche e la paura di contagiarsi fanno saltare le visite dal dentista. Le famiglie sono disposte a spendere soltanto per gli interventi dei figli. Uno studio realizzato da Key-Stone, istituto torinese di ricerche di mercato specializzato in ambito salute e illustrato da La Stampa oggi dice che il 21% delle famiglie intervistate manifesta serie problematiche economiche: il 6% dichiara di aver già avuto un impatto molto negativo con la perdita del lavoro di uno o più membri familiari, un altro 15% dice di vivere una situazione difficile per cassa integrazione o instabilità lavorativa, che secondo gli intervistati potrebbe perdurare nel tempo o aggravarsi ulteriormente.

Un ulteriore 22% ha avuto ma risolto problematiche relative a incertezza lavorative e cassa integrazione, mentre solo il 57% delle famiglie pare indenne dalle problematiche relative alla sicurezza lavorativa. Questo porta a un dato preoccupante: il 25% rinuncerà al dentista in caso di bisogno. Praticamente in questi mesi e nel 2021, considerando la fascia di età dai 20 ai 74 anni, anche in caso di necessità un italiano su quattro rinuncerà alle cure dentali, salvo emergenze, soprattutto per ragioni economiche.

La percentuale sale a circa il 40% per chi ha avuto o pensa di avere una situazione di incertezza lavorativa ed economica dovuta alla pandemia. Per le fasce di reddito c’è grande eterogeneità: la ricerca ha suddiviso il campione in tre livelli e la differenza di atteggiamento è statisticamente significativa: si pensa di rinunciare nel 40% dei casi nelle famiglie con un reddito netto inferiore a 1.500 euro e solo l’11% quando supera i 3 mila euro.