I tutorial su come "fregare" i prof con la didattica a distanza

Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo a firma di Paolo Frosina i video tutorial che insegnano agli studenti come "fregare" i professori durante la Didattica a Distanza. Tra gli stratagemmi consigliati il più gettonato è il freeze dello schermo: si cattura un ferrmo immagine del proprio volto e lo si proietta, contando sul fatto che è difficile accorgersene con tante webcam aperte.

E se il prof se ne accorge? Si finge un problema di linea: per questo è consigliato non catturarsi in posa “studiata”, ma produrre un fermo immagine casuale e un po’ mosso. La stessa estensione contiene gli effetti blur, per sfocare artificialmente lo schermo, e pixelate, per ridurre la qualità dell’immagine.

Tutti utili a distrarsi in santa pace, ma anche a guadagnare secondi preziosi durante le interrogazioni: “Mentre siete interrogati, tenete pronto il pulsante del freeze . Se vi fanno una domanda brutta e volete leggere, state bloccati qualche secondo, il tempo di guardare gli appunti. Sembrerà un problema di connessione, siete a posto”.