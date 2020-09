Bimba nutrita dai genitori con dieta vegetale e intrugli sviluppa paralisi cerebrale permanente

Una giovane coppia vegana è finita in tribunale in Australia dopo che la figlia di tre anni ha riportato danni cerebrali permanenti dovuti a malnutrizione a causa di una dieta vegetale con i due l'avevano svezzata. Madre e padre hanno evitato il carcere dopo essersi dichiarati colpevoli di lesioni gravi per negligenza nel corso del processo che si è tenuto nella contea di Victoria. Entrambi dovranno scontare 12 mesi di lavori socialmente utili e intraprendere un percorso di cura psicologica.

Nell'agosto 2018 la bambina, che all'epoca aveva appena un anno, era stata portata d'urgenza al pronto soccorso di Geelon, dove i medici le avevano riscontrato lividi, ferite aperte, eruzioni cutanei, decolorazione della pelle e altri disturbi gravi, come emorragie interne. Dalle analisi era risultato che la piccola soffriva di una grave forma di malnutrizione proteico-calorica conosciuta come "Kwashiorkor", diffusa soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove si verificano gravi carestie (in Italia è nota anche come sindrome del Biafra).

Bimba malnutrita: i genitori chiedevano consigli su internet

Una settimana prima di portare d'urgenza la bambina in ospedale, il padre aveva scritto un'email a un certo benessere "erboristico" negli Stati Uniti, chiedendo aiuto: "Mia figlia di un anno ha smesso di volere bere e mangiare e quando lo fa non digerisce o inizia a tossire. Cosa posso fare per farla mangiare o farla bere? Non ha febbre. Segue una dieta a base di frutta. Per favore aiutatemi al più presto". Per tutta risposta all'uomo è stato consigliato di dare una tisana alla bambina. Dopo aver interrotto l'allattamento nel 2017, i genitori hanno alimentato la bambina con un intruglio a base di acqua di cocco e polveri al posto del latte artificiale e avevano ignorato i consigli e le disposizioni dei medici, iniziando a informarsi su siti di medicina alternativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando è arrivata in ospedale, la bambina pesava poco più di sei chili ed è rimasta in terapia intensiva per un mese. A causa della malnutrizione sofferta, la piccola ha sviluppato una paralisi cerebrale e numerosi problemi di coordinazione e muscolatura.