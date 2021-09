Troppo "nuda" per entrare al supermercato: Diletta posta la foto sui social

Respinta all’ingresso di un supermercato perché troppo nuda. È successo a Orbetello ad una ragazza di trent’anni, Diletta Pelucco, laureata in psicologia, che ha raccontato al quotidiano Il Tirreno l’accaduto che ha davvero dell’incredibile. L’episodio risale a ieri, poco prima di ora di pranzo quando insieme alla nonna novantenne è andata a fare la spesa ma è stata fermata all'ingresso dalla vigilante in servizio per misurare la temperatura e verificare il distanziamento.

"O ti copri o al supermercato non entri". Così si è sentita dire Diletta che ha poi pubblicato sui social la foto di come era vestita: un top che lasciava scoperto circa 15-20 centimetri di pelle e un paio di pantaloni lunghi.

"Ma davvero nel 2021 bisogna ancora trovare modi per far sentire inadeguate le donne?" racconta Diletta al quotidiano toscano. "In fila per entrare al supermercato sono stata fermata dalla guardia giurata a causa della mia nudità. Io sono rimasta incredula, credevo scherzasse: indossavo pantaloni da sopra l’ombelico fino alle caviglie e un top. Lei davanti agli altri clienti mi ha detto che ero a petto nudo".

Alcuni hanno fatto notare che l’abbigliamento di Diletta non era diverso da altri che erano entrati in pantaloncini o in maglietta. La vigilante è stata irremovibile. Diletta ha preso una camicia che aveva con sé e l’ha indossata. "Mia nonna aspettava la spesa e non avevo voglia di discutere. Ma farò presente alla ditta che gestisce i vigilantes ciò che è successo".

E sotto il post sono stai in tanti ad intervenire, tra cui l’assessore Maddalena Ottali che ha scritto: "Lo trovo francamente assurdo. Quasi imbarazzante. Tante battaglie fatte per poi perdersi in un bicchier d’acqua"